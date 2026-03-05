3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Selektif Memilih Teman, Fairuz A Rafiq Kaget
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fairuz A Rafiq akhirnya buka suara terkait kakaknya, Fadia Arafiq yang tertangkap OTT KPK.
Komentar Fairuz soal sang kakak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/3).
Kemudian, Wardatina Mawa menanggapi soal Insanul Fahmi yang masih ingin memperjuangkan pernikahan mereka.
Sementara itu, aktor Jonathan Frizzy mengaku lebih selektif memilih teman seusai bebas dari tahanan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Fairuz A Rafiq Kaget
Dia mengaku terkejut saat mendengar kabar sang kakak tertangkap OTT KPK. Sebab Istri Sonny Septian itu tak tahu-menahu perihal tersebut.
"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).
