3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Selektif Memilih Teman, Fairuz A Rafiq Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fairuz A Rafiq akhirnya buka suara terkait kakaknya, Fadia Arafiq yang tertangkap OTT KPK.

Komentar Fairuz soal sang kakak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/3).

Kemudian, Wardatina Mawa menanggapi soal Insanul Fahmi yang masih ingin memperjuangkan pernikahan mereka.

Sementara itu, aktor Jonathan Frizzy mengaku lebih selektif memilih teman seusai bebas dari tahanan.

1. Fairuz A Rafiq Kaget

Dia mengaku terkejut saat mendengar kabar sang kakak tertangkap OTT KPK. Sebab Istri Sonny Septian itu tak tahu-menahu perihal tersebut.

"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).

