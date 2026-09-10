3 Berita Artis Terheboh: Juicy Luicy Banjir Kritikan, Putri Marino Bicara Kenyamanan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Juicy Luicy mendapat kritik dari sejumlah netizen setelah batal tampil dalam gelaran XYZ Live Ground 2026.

Kritikan netizen untuk Juicy Luicy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (9/9).

Kemudian, Juicy Luicy diketahui dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara XYZ Live Ground 2026 di Batam.

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Sementara itu, aktris Putri Marino kembali dipasangkan dengan Arya Saloka dalam film Empat Musim Pertiwi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Juicy Luicy Batal Tampil di Batam

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun resmi @xyzliveground di Instagram. Meski tidak menyebut nama performer secara langsung, pernyataan tersebut diduga mengacu pada grup musik Juicy Luicy yang sebelumnya batal tampil dalam acara itu.

Juicy Luicy diketahui dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara XYZ Live Ground 2026 yang berlangsung di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, pada Sabtu (5/9).

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