3 Berita Artis Terheboh: Juicy Luicy Sampaikan Klarifikasi, Sarwendah Bantah Ambil Rp 3 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Anthony Xie, Rendy Rumapea, mengatakan harta bersama kliennya dan Audi Marissa selama pernikahan sepakat untuk diberikan kepada putra mereka.
Kesepakatan Anthony dan Audi soal harta bersama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (12/9).
Sementara itu, Sarwendah menyebut video dirinya sedang mengambil uang Rp3 miliar dari brankas merupakan hasil manipulasi AI.
Kemudian, Juicy Luicy akhirnya memberikan klarifikasi terkait batalnya penampilan mereka dalam XYZ Live Ground 2026 di Batam.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Harta Bersama Audi dan Anthony untuk Anak
Pasangan selebritas itu juga telah membahas mengenai harta mereka bersama atau gana-gini.
Kuasa hukum Anthony Xie Rendy Rumapea mengatakan harta bersama kliennya dan Audi Marissa selama pernikahan sepakat untuk diberikan kepada putra sematawayang mereka, Anzel.
Baca selengkapnya: Audi Marissa dan Anthony Xie Sepakat Hibahkan Harta Kepada Anak
2. Sarwendah Bantah Ambil Rp 3 Miliar dari Brankas
Dia menyebut video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI), bukan rekaman CCTV asli.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, harta bersama Audi Marissa dan Anthony Xie untuk anak, Sarwendah bantah ambil Rp 3 miliar, Juicy Luicy sampaikan klarifikasi.
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