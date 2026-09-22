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3 Berita Artis Terheboh: Jule Positif Komsusi Etomidate, Raffi Ucapkan Hal Ini

3 Berita Artis Terheboh: Jule Positif Komsusi Etomidate, Raffi Ucapkan Hal Ini
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Pemeriksaan selebgram Julia Prastini alias Jule yang positif mengonsumsi etomidate terkait penyalahgunaan cairan e-cigarette atau vape di Polresta Bandara Soekarno Hatta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Polresta Bandara Soekarno Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Sederet selebritas pun hadir dalam acara resepsi pernikahan pasangan tersebut, termasuk Raffi Ahmad dan sang istri, Nagita Slavina.

Kehadiran Raffi dan Nagita dalam resepsi pernikahan Andre Taulany, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (21/9).

Kemudian, hasil pemeriksaan urine Julia Prastini alias Jule dinyatakan positif mengonsumsi etomidate dalam cairan e-cigarette.

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Sementara itu, penyanyi Marion Jola tengah berbahagia setelah mendapat kejutan spesial dari kekasihnya, Dennis Talakua.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raffi Ucapkan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sederet selebritas pun hadir dalam acara resepsi pernikahan pasangan tersebut, termasuk Raffi Ahmad dan sang istri, Nagita Slavina.

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Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan sebuah video yang berisikan momen dirinya dan sang istri menghadiri acara pernikahan Andre Taulany.

Baca selengkapnya: Andre Taulany Menikahi Amanda Rigby, Raffi Ahmad Ucapkan Hal Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raffi Ahmad ucapkan hal ini di pernikahan Andre Taulany, Jule positif konsumsi etomidate, Marion Jule dilamar kekasih.

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