3 Berita Artis Terheboh: Kamelia Beber Alasan Pacari Ammar Zoni, Sandra Dewi Ajukan Banding

jpnn.com, JAKARTA - Istri Harvey Moeis, Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan asetnya terkait kasus korupsi timah.

Kasus suami Sandra Dewi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (22/10).

Kemudian, meski kini dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Dokter Kamelia.

Selanjutnya, /Band rock independen, Barasuara telah mengumumkan jadwal tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sandra Dewi Ajukan Keberatan

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Andi Saputra sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi dalam kasus korupsi suaminya itu sedang berlangsung.

Baca Juga: Sidang Perdana Ammar Zoni Terkait Kasus Dugaan Narkotika Digelar Hari Ini

"Apakah nantinya dikabulkan atau tidak permohonan keberatan itu, adalah menjadi kewenangan majelis hakim yang menilainya," kata Andi Saputra dilansir Antara, Selasa (21/10).

Baca selengkapnya: Terkait Kasus Harvey Moeis, Sandra Dewi Ternyata Ajukan Keberatan Penyitaan Aset