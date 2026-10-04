3 Berita Artis Terheboh: Kasus Penistaan Agama Berlanjut, Daniel: Enggak Semua Bergelimang Harta
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Daniel Ekaputra menanggapi komentar dari netizen mengenai pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi.
Tanggapan Daniel Ekaputra, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (3/10.
Kemudian, Forka Films menghadirkan perjalanan paling emosional dengan pengalaman sinematik imersif lewat film Empat Musim Pertiwi.
Sementara itu, empat tersangka beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana penistaan agama dalam festival musik di Ancol diserahkan ke polisi.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta
Dia merasa tidak masalah apabila dirinya mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.
“Emang salah ya kalau gue narik taksi? Salah kalau misalnya gue yang melamar duluan, daftar duluan, karena emang gue yang butuh,” kata Daniel Ekaputra melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Menyambi Sopir Taksi, Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Daniel Ekaputra menyambi sopir taksi, jadwal tayang film Empat Musim Pertiwi, tersangka penistaan agama diserahkan ke Kejari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Putri Marino: Susah untuk Mengerti Pola Pikirnya Pertiwi
- Arya Saloka Mengaku Sulit Syuting di Cuaca Dingin, Ini Sebabnya
- Ini Jadwal Tayang Film Empat Musim Pertiwi di Bioskop
- 3 Berita Artis Terheboh: Billy Cekcok dengan Penjaga Toilet, Ruben Merespons Gugatan Sarwendah
- Menyambi Sopir Taksi, Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta
- 3 Berita Artis Terheboh: Sarwendah Gugat Ruben, Indra Kenz Berpotensi Masuk Lapas Lagi