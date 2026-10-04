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3 Berita Artis Terheboh: Kasus Penistaan Agama Berlanjut, Daniel: Enggak Semua Bergelimang Harta

3 Berita Artis Terheboh: Kasus Penistaan Agama Berlanjut, Daniel: Enggak Semua Bergelimang Harta
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Daniel Ekaputra. Foto: Instagram/delazeno

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Daniel Ekaputra menanggapi komentar dari netizen mengenai pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi.

Tanggapan Daniel Ekaputra, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (3/10.

Kemudian, Forka Films menghadirkan perjalanan paling emosional dengan pengalaman sinematik imersif lewat film Empat Musim Pertiwi.

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Sementara itu, empat tersangka beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana penistaan agama dalam festival musik di Ancol diserahkan ke polisi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta

Dia merasa tidak masalah apabila dirinya mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.

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“Emang salah ya kalau gue narik taksi? Salah kalau misalnya gue yang melamar duluan, daftar duluan, karena emang gue yang butuh,” kata Daniel Ekaputra melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Menyambi Sopir Taksi, Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Daniel Ekaputra menyambi sopir taksi, jadwal tayang film Empat Musim Pertiwi, tersangka penistaan agama diserahkan ke Kejari.

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