3 Berita Artis Terheboh: Kasus Penistaan Agama Berlanjut, Daniel: Enggak Semua Bergelimang Harta

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Daniel Ekaputra menanggapi komentar dari netizen mengenai pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi.

Tanggapan Daniel Ekaputra, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (3/10.

Kemudian, Forka Films menghadirkan perjalanan paling emosional dengan pengalaman sinematik imersif lewat film Empat Musim Pertiwi.

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Sementara itu, empat tersangka beserta barang bukti kasus dugaan tindak pidana penistaan agama dalam festival musik di Ancol diserahkan ke polisi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta

Dia merasa tidak masalah apabila dirinya mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.

“Emang salah ya kalau gue narik taksi? Salah kalau misalnya gue yang melamar duluan, daftar duluan, karena emang gue yang butuh,” kata Daniel Ekaputra melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

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