3 Berita Artis Terheboh: Keinginan Mendiang Mpok Alpa, Asri Welas Operasi Plastik

jpnn.com, JAKARTA - Mengenal Silet Open Up, sosok di balik lagu viral Tabola Bale yang bikin Prabowo bergoyang.

Lagu Tabola Bale menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (18/8).

Sementara itu, Mpok Alpa, Ajie Darmaji pun mengenang keinginan mendiang istrinya yang belum sempat terwujud.

Aktris Asri Welas dikabarkan menghabiskan dana hingga Rp 500 juta demi menjalani operasi plastik di Korea Selatan.

Pengin lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Profil Silet Open Up

Lagu ini dinyanyikan oleh Silet Open Up, nama panggung Siprianus Bhuka, penyanyi asal Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebelumnya, dia juga sempat mencuri perhatian publik lewat lagu Kakak Main Salah yang membawanya tampil di panggung bergengsi Gala Dinner KTT ASEAN 2023.

Baca selengkapnya: Silet Open Up, Sosok di Balik Viral Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Bergoyang