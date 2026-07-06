3 Berita Artis Terheboh: Kekhawatiran Ruben Onsu Terbukti, Fajar Ingatkan Bahaya Overclaim

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati hukum digital sekaligus kreator konten, Fajar Ryan Akbar AM, mengingatkan bahaya overclaim produk di media sosial.

Peringatan dari Fajar Ryan, soal overclaim produk, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (5/7).

Sementara itu, Narji mengapresiasi penyelenggaraan khitanan massal yang diikuti 106 anak dari berbagai daerah di Banten.

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Kemudian, Ruben Onsu tak menampik bahwa ada yang berbeda dari sikap kedua putrinya, yang terlihat canggung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fajar Ingatkan Bahaya Overclaim

Dia menilai praktik overclaim atau klaim berlebihan dalam ulasan produk berpotensi merugikan konsumen.

"Pesatnya perkembangan e-commerce dan live selling harus diimbangi dengan etika bisnis serta pemahaman hukum perlindungan konsumen," kata Fajar Ryan, Sabtu (4/7).

Baca selengkapnya: Fajar Ryan Akbar Ingatkan Bahaya Overclaim Produk di Media Sosial