3 Berita Artis Terheboh: Kelakuan Ari Lasso Dibongkar, Pengakuan Aurelie Bikin Tersentuh
jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ari Lasso dan mantan kekasihnya, Dearly Djoshua, kembali memanas.
Hubungan Ari Lasso dan mantan kekasih, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (11/1).
Kemudian, unggahan Dearly Djoshua memicu dugaan retaknya hubungan dengan Ari Lasso setelah komentar tajam muncul.
Sementara itu, Aurelie Moeremans menarik perhatian publik lewat memoar barunya yang mengungkap masa remajanya.
1. Kelakuan Buruk Ari Lasso Dibongkar
Dearly mengungkap sederet keluhan melalui unggahan Instagram, membuka babak baru konflik usai hubungan mereka kandas.
Menurut pengakuan Dearly, Ari meminta agar seluruh foto kebersamaan mereka—terutama yang diambil saat berlibur di Bali—dihapus dari akun media sosialnya.
