JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Kelakuan Ari Lasso Dibongkar, Pengakuan Aurelie Bikin Tersentuh

Aurelie Moeremans. Foto: Instagram/aurelie

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ari Lasso dan mantan kekasihnya, Dearly Djoshua, kembali memanas.

Hubungan Ari Lasso dan mantan kekasih, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (11/1).

Kemudian, unggahan Dearly Djoshua memicu dugaan retaknya hubungan dengan Ari Lasso setelah komentar tajam muncul.

Baca Juga:

Sementara itu, Aurelie Moeremans menarik perhatian publik lewat memoar barunya yang mengungkap masa remajanya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kelakuan Buruk Ari Lasso Dibongkar

Dearly mengungkap sederet keluhan melalui unggahan Instagram, membuka babak baru konflik usai hubungan mereka kandas.

Baca Juga:

Menurut pengakuan Dearly, Ari meminta agar seluruh foto kebersamaan mereka—terutama yang diambil saat berlibur di Bali—dihapus dari akun media sosialnya.

Baca selengkapnya: Dearly Djoshua Bongkar Kelakuan Buruk Ari Lasso, Oh Ternyata

Rangkuman 3 berita artis terheboh, kelakuan Ari Lasso dibongkar, Dearly Djoshua diminta hapus foto dan kembalikan hadiah, pengakuan Aurelie Moeremans.

