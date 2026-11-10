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3 Berita Artis Terheboh: King Nassar Bernostalgia, Indische Party Rilis Tak Peduli

3 Berita Artis Terheboh: King Nassar Bernostalgia, Indische Party Rilis Tak Peduli
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Soal kriteria pasangan King Nassar. Foto: Instagram/kingnassar88

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar mengenang kembali perjalanan kariernya saat awal masa merintis.

Kenangan perjalanan karier King Nassar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (9/11).

Kemudian, Gesrek Festival 2026 bakal digelar di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada 13–15 November 2026.

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Sementara itu, band rock, Indische Party akhirnya melepas single terbaru yang berjudul Tak Peduli.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Nostalgia King Nassar

Kehadiran Nassar di atas panggung selalu dinantikan penggemar berkat aksi energiknya, busana eksentrik, hingga suara merdunya yang khas.

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Namun, semua itu tidak didapat oleh pedangdut 38 tahun tersebut dalam semalam.

Baca selengkapnya: Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong

Rangkuman 3 berita artis terheboh, nostalgia perjalanan karier King Nassar, Gesrek Festival 2026 hadirkan Sheila on 7, Indische Party Rilis Tak Peduli

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