3 Berita Artis Terheboh: King Nassar Bernostalgia, Indische Party Rilis Tak Peduli

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar mengenang kembali perjalanan kariernya saat awal masa merintis.

Kenangan perjalanan karier King Nassar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (9/11).

Kemudian, Gesrek Festival 2026 bakal digelar di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada 13–15 November 2026.

Sementara itu, band rock, Indische Party akhirnya melepas single terbaru yang berjudul Tak Peduli.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Nostalgia King Nassar

Kehadiran Nassar di atas panggung selalu dinantikan penggemar berkat aksi energiknya, busana eksentrik, hingga suara merdunya yang khas.

Namun, semua itu tidak didapat oleh pedangdut 38 tahun tersebut dalam semalam.

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