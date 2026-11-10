3 Berita Artis Terheboh: King Nassar Bernostalgia, Indische Party Rilis Tak Peduli
jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar mengenang kembali perjalanan kariernya saat awal masa merintis.
Kenangan perjalanan karier King Nassar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (9/11).
Kemudian, Gesrek Festival 2026 bakal digelar di Ecopark dan Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada 13–15 November 2026.
Sementara itu, band rock, Indische Party akhirnya melepas single terbaru yang berjudul Tak Peduli.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Nostalgia King Nassar
Kehadiran Nassar di atas panggung selalu dinantikan penggemar berkat aksi energiknya, busana eksentrik, hingga suara merdunya yang khas.
Namun, semua itu tidak didapat oleh pedangdut 38 tahun tersebut dalam semalam.
Baca selengkapnya: Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong
Rangkuman 3 berita artis terheboh, nostalgia perjalanan karier King Nassar, Gesrek Festival 2026 hadirkan Sheila on 7, Indische Party Rilis Tak Peduli
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Konser Tigers Jaw di Jakarta Heboh, Film Desember Jani Segera Tayang
- Tak Peduli, Indische Party Mengajak Hidup Sesuai Pilihan Sendiri
- Nostalgia Perjalanan King Nassar di Awal Karier, Pernah Terima Amplop Kosong
- Blak-Blakan Soal Asmara, King Nassar Bilang Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Megan Perkenalkan Serial Baru, Makna Film Hungry Ghost Festival Diungkap
- 3 Berita Artis Terheboh: Komentar Minola soal Isu Boikot Ruben, DJ Katty Jaga Pola Makan