3 Berita Artis Terheboh: Klarifikasi Sarwendah soal Sebutan Papah, Ruben Onsu Pilih Diam
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah memberikan klarifikasi terkait anaknya menyebut Giorgio Antonio sebagai ayahnya.
Klarifikasi Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/6).
Kemudian, Ruben memilih diam menghadapi hujatan publik dan menyerahkan persoalan hukum kepada pengacara.
Sementara itu, Ruben mengaku terkejut melihat unggahan Onyo dan ingin mendengar langsung ceritanya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Gio 'Papah'
Menurut mantan personel girlband Cherrybelle itu, panggilan tersebut bukan hasil arahan dari dirinya.
Sarwendah mengatakan tudingan bahwa dia menyuruh anak-anak memanggil Giorgio Antonio sebagai ayah tidak sesuai dengan kenyataan.
Baca selengkapnya: Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Giorgio Antonio 'Papah'
Rangkuman 3 berita artis terheboh, klarifikasi Sarwendah soal anaknya sebut Gio 'Papah', Ruben Onsu pilih diam, curhat Betrand Peto bikin heboh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ungkap Keinginan Sederhana, Ruben Onsu: Saya Ingin Main dan Mengobrol dengan Anak-Anak
- Ruben Onsu Pilih Diam Hadapi Hujatan, Serahkan Urusan Hukum kepada pengacara
- Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Giorgio Antonio 'Papah'
- Ruben Onsu Kaget Curhat Betrand Peto soal Keluarga di Medsos Viral
- 3 Berita Artis Terheboh: Roger dan Cuy Meyriska Terseret Kasus Hanania, Raffi Beri Penjelasan
- Bantah Cemburu dengan Sarwendah, Ruben Onsu Cuma Memikirkan Soal Ini