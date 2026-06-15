3 Berita Artis Terheboh: Klarifikasi Sarwendah soal Sebutan Papah, Ruben Onsu Pilih Diam

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah memberikan klarifikasi terkait anaknya menyebut Giorgio Antonio sebagai ayahnya.

Klarifikasi Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/6).

Kemudian, Ruben memilih diam menghadapi hujatan publik dan menyerahkan persoalan hukum kepada pengacara.

Sementara itu, Ruben mengaku terkejut melihat unggahan Onyo dan ingin mendengar langsung ceritanya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Gio 'Papah'

Menurut mantan personel girlband Cherrybelle itu, panggilan tersebut bukan hasil arahan dari dirinya.

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Sarwendah mengatakan tudingan bahwa dia menyuruh anak-anak memanggil Giorgio Antonio sebagai ayah tidak sesuai dengan kenyataan.

Baca selengkapnya: Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Giorgio Antonio 'Papah'