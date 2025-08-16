3 Berita Artis Terheboh: Komedian Mpok Alpa Meninggal, Penyebabnya Bikin Syok
Sabtu, 16 Agustus 2025 – 04:56 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Kabar komedian Mpok Alpa menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (15/8).
Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian bernama asli Nina Carolina itu.
Mendiang Mpok Alpa ternyata menyembunyikan penyakit kankernya selama tiga tahun.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Raffi Ahmad Berduka
Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa.
Raffi Ahmad juga memperlihatkan momen menengok Mpok Alpa di rumah sakit bersama Irfan Hakim.
Baca selengkapnya: Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka
2. Mohon Doa untuk Mpok Alpa
Dia memohon doa untuk almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik.
