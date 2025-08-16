menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Komedian Mpok Alpa Meninggal, Penyebabnya Bikin Syok

3 Berita Artis Terheboh: Komedian Mpok Alpa Meninggal, Penyebabnya Bikin Syok

3 Berita Artis Terheboh: Komedian Mpok Alpa Meninggal, Penyebabnya Bikin Syok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mpok Alpa bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Kabar komedian Mpok Alpa menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (15/8).

Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian bernama asli Nina Carolina itu.

Mendiang Mpok Alpa ternyata menyembunyikan penyakit kankernya selama tiga tahun.

Baca Juga:

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raffi Ahmad Berduka

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa.

Raffi Ahmad juga memperlihatkan momen menengok Mpok Alpa di rumah sakit bersama Irfan Hakim.

Baca Juga:

Baca selengkapnya: Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka

2. Mohon Doa untuk Mpok Alpa

Dia memohon doa untuk almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komedian Mpok Alpa meninggal dunia, penyebabnya karena kanker payudara, Raffi Ahmad berduka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI