3 Berita Artis Terheboh: Komentar Hotman soal Kasus Razman, Kondisi Terkini Fahmi Boo
jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea memberi komentar setelah Razman Arif Nasution divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik.
Komentar Hotman soal kasus Razman, menjadi salah satu berita artis terheboh di jpnn sepanjang Sabtu (4/10).
Kemudian, band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters tampil fantastis di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10) malam.
Sementara itu, presenter Melaney Ricardo menyampaikan kabar terbaru soal kondisi aktor sekaligus pemain sinetron, Fahmi Bo.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Pernyataan Hotman Paris
Meski kasihan, dia memberi sindiran kepada Razman yang tidak bisa menjaga omongan.
"Saya kasihan sama dia. Perantau dari kampung begitu, mengais rezeki di ibu kota, ya, harus mengalami nasib seperti itu, karena tidak bisa menjaga mulutnya," kata Hotman Paris di kawasan Jakarta Utara, baru-baru ini.
