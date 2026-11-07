3 Berita Artis Terheboh: Komentar Minola soal Isu Boikot Ruben, DJ Katty Jaga Pola Makan

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menanggapi aksi unjuk rasa yang menyerukan untuk memboikot kliennya dari televisi.

Tanggapan kuasa hukum Ruben, soal boikot, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jum'at (6/11).

Sementara itu, Keanu Reeves dikabarkan telah menandatangani kontrak untuk kembali sebagai John Wick dalam film prekuel animasi.

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Kemudian, DJ Katty Butterfly mengatakan dirinya kini sangat menjaga kesehatan hingga pola makan, setelah dia sempat dirawat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Minola soal Isu Boikot Ruben

Aksi unjuk rasa terhadap Ruben Onsu itu digelar di depan sebuah gedung televisi kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

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Terkait aksi unjuk rasa tersebut, Minola Sebayang lantas menanggapinya dengan tenang.

Baca sedlengkapnya: Kuasa Hukum Beri Tanggapan Soal Unjuk Rasa Terhadap Ruben Onsu