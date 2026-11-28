jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni nyaris lumpuh saat menjalani masa penahanan di Nusakambangan.

Tanggapan Kamelia soal Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (27/11).

Sementara itu, aktris Dian Sastrowardoyo terlibat dalam film terbaru yang berjudul Yang Datang Dan Yang Pergi.

Kemudian, film horor berjudul Ratu Petaka siap menghantui bioskop Indonesia pada Desember 2026 mendatang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ammar Zoni Nyaris Lumpuh

Dia mengatakan kabar yang beredar di media sosial tersebut tidak benar.

"Kalau untuk berita-berita yang hampir lumpuh, segala macam, enggak sih," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Halo Selebriti di SCTV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Jawaban Dokter Kamelia Soal Kabar Ammar Zoni Nyaris Lumpuh