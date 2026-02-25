3 Berita Artis Terheboh: Kondisi Fariz RM seusai Bebas, Richard Lee Bantah Berdamai
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM kini dalam kondisi sehat dan bahagia setelah resmi menghirup udara bebas.
Kondisi kesehatan Fariz RM, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (24/2).
Kemudian, pernyataan Richard Lee setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.
Sementara itu, komedian Sule ternyata masih menjalin hubungan asmara alias berpacaran dengan Santyka Fauziah.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kondisi Fariz RM
Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengungkapkan kondisi sang musikus seusai menghirup udara bebas.
Menurut dia, Fariz RM tampil lebih tenang dan penuh semangat menjalani hari-hari di luar penjara.
Baca selengkapnya: Begini Kondisi Fariz RM Seusai Bebas dari Penjara
