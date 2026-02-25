menu
3 Berita Artis Terheboh: Kondisi Fariz RM seusai Bebas, Richard Lee Bantah Berdamai

Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/8/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM kini dalam kondisi sehat dan bahagia setelah resmi menghirup udara bebas.

Kondisi kesehatan Fariz RM, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (24/2).

Kemudian, pernyataan Richard Lee setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Baca Juga:

Sementara itu, komedian Sule ternyata masih menjalin hubungan asmara alias berpacaran dengan Santyka Fauziah.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kondisi Fariz RM

Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengungkapkan kondisi sang musikus seusai menghirup udara bebas.

Baca Juga:

Menurut dia, Fariz RM tampil lebih tenang dan penuh semangat menjalani hari-hari di luar penjara.

Baca selengkapnya: Begini Kondisi Fariz RM Seusai Bebas dari Penjara

Rangkuman 3 berita terheboh, kondisi Fariz RM, Richard Lee bantah berdamai demgan Doktif, Sule masih berhubungan dengan Santyka.

