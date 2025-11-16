menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, dia baru saja resmi menikah dengan kekasihnya, Rully Anggi Akbar.

Pernikahan Boiyen, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (15/11).

Kemudian, Ammar Zoni yang tengah menjalani masa hukumannya, dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, Dokter Kamelia.

Baca Juga:

Sementara itu, talk show bertema 'Etika Ngonten di Ruang Publik' di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Boiyen Menikah

Sejumlah selebritas tampak hadir dalam pernikahan Boiyen, di antaranya yakni Wendi Cagur dan istrinya, Revti Ayu Natasya.

Baca Juga:

Istri Wendi Cagur membagikan momen bahagia Boiyen melalui akun di Instagram.

Baca selengkapnya: Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar, Ini Maskawinnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernikahan Boiyen, Ammar Zoni dikabarkan akan menikah, kreator konten diingatkan soal etika.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI