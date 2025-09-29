3 Berita Artis Terheboh: Konon Atasan Oknum TNI Ajak Berdamai Zaskia, Nia Pindah ke Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca membagikan kabar terbaru mengenai kasus dugaan pemukulan terhadap karyawannya, Faisal.

Kabar terbaru dari Zaskia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (28/9).

Sementara itu, penyanyi asal Afrika Selatan, Tyla akan menggelar konser di NICE PIK2 Hall 11, Jakarta pada 29 November 2025.

Kemudian, Nia Ramadhani mengungkapkan soal kehidupannya di Singapura. Dia mengaku, ada banyak perbedaan yang dirasakannya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Atasan Oknum TNI Ajak Zaskia Berdamai

Dia menuturkan, dua atasan pelaku yang merupakan oknum anggota TNI telah menghubunginya.

"Sudah dua atasan tersangka N, (seorang TNI yang melakukan pemukulan kepada Faisal bersama Kala) menghubungi kami sebagai bentuk minta maaf," ujar Zaskia Adya Mecca melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (28/9).

