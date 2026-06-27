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3 berita Artis Terheboh: Konon Clara Shinta Ogah Berdamai, Sarwendah Diingatkan Soal Ini

3 berita Artis Terheboh: Konon Clara Shinta Ogah Berdamai, Sarwendah Diingatkan Soal Ini
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Sarwendah. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menyoroti soal pernyataan pihak Sarwendah terkait pertemuan tersebut.

Pernyataan teranyar Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (26/6).

Kemudian, film 'Petaka Gunung Welirang' terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur.

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Sementara itu, selebritas Clara Shinta bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Disebut Berbesar Hati

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyoroti pertemuan tersebut yang disebut-sebut sebagai bentuk kebesaran hati Sarwendah.

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Menurut Minola, mempertemukan anak dengan ayah kandungnya bukanlah bentuk kebesaran hati, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.

Baca selengkapnya: Sarwendah Disebut Berbesar Hati, Pihak Ruben Onsu Singgung Soal Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah disebut berbesar hati, film Petaka Gunung Welirang terinspirasi kisah horor pendakian, Clara Shinta ogah berdamai?

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