3 Berita Artis Terheboh: Konon Istri Billy Hamil, Hengky Kurniawan: Sempat Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan tengah mengandung atau hamil anak pertama.

Kabar istri Billy hamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (7/9).

Sementara itu, sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

Kemudian, Hengky Kurniawan mengaku terkejut saat melihat pemberitaan soal sejumlah rumah anggota DPR RI yang menjadi korban penjarahan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Istri Billy Hamil

Kabar tersebut beredar setelah dirinya mengunggah video bersama Billy Syahputra, sambil mengenakan topi bertuliskan Mom Dad.

"Kita sudah tidak sabar bertemu kamu," tulis Vika Kolesnaya disertai emotikon bayi, melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

