menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Konon Istri Billy Hamil, Hengky Kurniawan: Sempat Kaget

3 Berita Artis Terheboh: Konon Istri Billy Hamil, Hengky Kurniawan: Sempat Kaget

3 Berita Artis Terheboh: Konon Istri Billy Hamil, Hengky Kurniawan: Sempat Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, JAKARTA - Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan tengah mengandung atau hamil anak pertama.

Kabar istri Billy hamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (7/9).

Sementara itu, sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

Baca Juga:

Kemudian, Hengky Kurniawan mengaku terkejut saat melihat pemberitaan soal sejumlah rumah anggota DPR RI yang menjadi korban penjarahan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Istri Billy Hamil

Kabar tersebut beredar setelah dirinya mengunggah video bersama Billy Syahputra, sambil mengenakan topi bertuliskan Mom Dad.

Baca Juga:

"Kita sudah tidak sabar bertemu kamu," tulis Vika Kolesnaya disertai emotikon bayi, melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Jawaban Billy Syahputra Soal Kabar Vika Kolesnaya Hamil

Rangkuman 3 berita artis terheboh, konon istri Billy Syahputra hamil, kabar terbaru kasus penjarahan rumah Uya Kuya, komentar Hengky Kurniawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI