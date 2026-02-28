3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons
jpnn.com, JAKARTA - Konon Lindi Fitriyana sudah hamil sebelum resmi dinikahi Virgoun, pada Kamis (26/2).
Kabar Lindi hamil sebelum menikah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (27/2).
Kemudian, sahabat mengungkapkan fakta mengejutkan perihal kabar pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025.
Sementara itu, Inara Rusli buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Konon Lindi Hamil di Luar Negeri
Kali ini, muncul kabar yang menyebut Lindi diduga sudah hamil sebelum resmi menikah.
Isu tersebut mencuat dari pernyataan mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri.
Baca selengkapnya: Konon Lindi Fitriyana sudah Hamil Sebelum Dinikahi Virgoun
