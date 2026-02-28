menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons

3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons

3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons
Akad nikah Virgoun dan Lindy Fitriyana. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Konon Lindi Fitriyana sudah hamil sebelum resmi dinikahi Virgoun, pada Kamis (26/2).

Kabar Lindi hamil sebelum menikah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (27/2).

Kemudian, sahabat mengungkapkan fakta mengejutkan perihal kabar pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025.

Sementara itu, Inara Rusli buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Lindi Hamil di Luar Negeri

Kali ini, muncul kabar yang menyebut Lindi diduga sudah hamil sebelum resmi menikah.

Isu tersebut mencuat dari pernyataan mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri.

Baca selengkapnya: Konon Lindi Fitriyana sudah Hamil Sebelum Dinikahi Virgoun

Rangkuman 3 berita artis terheboh, konon Lindi Fitriyana hamil sebelum dinikahi Virgoun, sahabat beber fakta pernikahan siri Insanul Fahmi, komentar Inara Rusli

