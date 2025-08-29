3 Berita Artis Terheboh: Konon Melvina Diperas Nikita Mirzani, Anak Andre Taulany Memberi Respons
jpnn.com, JAKARTA - Saat menjadi saksi Nikita Mirzani, Melvina Husyanti mengaku pernah dimintai Rp 15 miliar.
Pengakuan Melvina, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (28/8).
Kemudian, permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali ditolak.
Sementara itu, Vidi Aldiano mengungkap kondisi terkini setelah sempat dikhawatirkan oleh penggemar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Melvina Sempat Dimintai Rp 15 Miliar
Dalam kesaksiannya, dia mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp 15 miliar oleh Nikita Mirzani.
"Berapa yang diminta Terdakwa?," tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di PN Jakarta Selatan.
"Pada saat itu diminta Rp15 miliar," jawab Melvina Husyanti.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Melvina Husyanti mengaku dimintai Rp 15 miliar, respons anak Andre Taulany, kondisi terkini Vidi Aldiano.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anak-anak Berharap Andre Taulany dan Erin Kembali Berdamai
- Bantah Minta Rp 15 Miliar dari Melvina Husyanti, Nikita Mirzani Bilang Begini
- Jadi Saksi Sidang Nikita Mirzani, Melvina Husyanti Mengaku Pernah Dimintai Rp 15 M
- Permohonan Cerai Andre Taulany Kembali Ditolak, Begini Respons Anak-Anak
- Tenangkan Kekhawatiran Penggemar, Vidi Aldiano: Insyaallah Gua Bisa Menakar Energi
- Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig, Ungkap Kondisi Kesehatan Terkini