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3 Berita Artis Terheboh: Konon Raisa dan Mathis Pacaran, Cerita Perjalanan Syahrini Punya Anak

3 Berita Artis Terheboh: Konon Raisa dan Mathis Pacaran, Cerita Perjalanan Syahrini Punya Anak
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Raisa dan Mathis Molinie. Foto: Instagram/raisa6690

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana dikabarkan telah memiliki kekasih atau pacar baru, Chef Mathis Molinie.

Kabar Raisa pacari seorang chef, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (6/9).

Kemudian, ribuan orang hadir di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group itu dengan mengenakan atribut Snoopy.

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Sementara itu, Syahrini menceritakan perjuangannya demi mendapatkan buah hatinya dengan sang suami, Reino Barack.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raisa dan Mathis Molinie Kembali Jadi Perbincangan

Dia dirumorkan tengah dekat dengan Mathis Molinie, chef asal Prancis.

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Rumor tersebut kini makin santer diperbincangkan oleh penggemar setelah unggahan Raisa di Instagram.

Baca selengkapnya: Raisa dan Mathis Molinie Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raisa dan Mathis Molinie diisukan pacaran, Snoopy Run PIK meriah, cerita perjalanan Syahrini memiliki momongan

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