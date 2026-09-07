3 Berita Artis Terheboh: Konon Raisa dan Mathis Pacaran, Cerita Perjalanan Syahrini Punya Anak
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana dikabarkan telah memiliki kekasih atau pacar baru, Chef Mathis Molinie.
Kabar Raisa pacari seorang chef, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (6/9).
Kemudian, ribuan orang hadir di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group itu dengan mengenakan atribut Snoopy.
Sementara itu, Syahrini menceritakan perjuangannya demi mendapatkan buah hatinya dengan sang suami, Reino Barack.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Raisa dan Mathis Molinie Kembali Jadi Perbincangan
Dia dirumorkan tengah dekat dengan Mathis Molinie, chef asal Prancis.
Rumor tersebut kini makin santer diperbincangkan oleh penggemar setelah unggahan Raisa di Instagram.
Baca selengkapnya: Raisa dan Mathis Molinie Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Raisa dan Mathis Molinie diisukan pacaran, Snoopy Run PIK meriah, cerita perjalanan Syahrini memiliki momongan
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