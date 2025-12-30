3 Berita Artis Terheboh: Konon Safa Jadi Simpanan Ridwan Kamil, Inara Pilih ke Pelukan Insanul

menu
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah akhirnya memberi tanggapan soal rumor dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Rumor Safa Marwah jadi simpanan Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/12).

Sementara itu, langkah itu diambil setelah Inara Rusli melakukan pertemuan khusus dengan Buya Yahya.

Kemudian, dokter Kamelia telah mendapat lampu hijau dari ayahnya untuk menikah dengan kekasihnya, Ammar Zoni.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Safa Marwah Jadi Simpanan Ridwan Kamil

Dengan tegas, dia membantah gosip hubungan gelap dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut.

“Kalau ditanya lagi dekat atau enggak, jawabannya sih enggak," ungkap Safa Marwah dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

