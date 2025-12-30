3 Berita Artis Terheboh: Konon Safa Jadi Simpanan Ridwan Kamil, Inara Pilih ke Pelukan Insanul
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah akhirnya memberi tanggapan soal rumor dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.
Rumor Safa Marwah jadi simpanan Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/12).
Sementara itu, langkah itu diambil setelah Inara Rusli melakukan pertemuan khusus dengan Buya Yahya.
Kemudian, dokter Kamelia telah mendapat lampu hijau dari ayahnya untuk menikah dengan kekasihnya, Ammar Zoni.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Konon Safa Marwah Jadi Simpanan Ridwan Kamil
Dengan tegas, dia membantah gosip hubungan gelap dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut.
“Kalau ditanya lagi dekat atau enggak, jawabannya sih enggak," ungkap Safa Marwah dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Safa Marwah Beri Tanggapan Soal Rumor Jadi Simpanan Ridwan Kamil
Rangkuman 3 berita artis terheboh, konon Safa Marwah jadi simpanan Ridwan Kamil, alasan Inara Rusli pilih ke pelikan Insanul Fahmi, Ammar Zoni diizinkan nikah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Alasan Inara Rusli Pilih Pertahankan Rumah Tangga dengan Insanul Fahmi, Oh Ternyata
- Inara Rusli Berharap Bisa Berdamai Dengan Wardatina Mawa?
- Pilih Kembali ke Pelukan Insanul Fahmi, Inara Rusli Ungkap Alasannya
- Inara Rusli Cabut Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Mengajukan Hal Ini
- Refleksi Akhir Tahun, Disna Riantina Singgung Isu Selingkuh RK Rugikan Kaum Perempuan
- 3 Berita Artis Terheboh: Taeil Eks NCT Gagal Banding, Kondisi Terkini Jaja Miharja