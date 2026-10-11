menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » 3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Sukses, Maia Banjir Kritikan

3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Sukses, Maia Banjir Kritikan

3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Sukses, Maia Banjir Kritikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Avenged Sevenfold. Foto: Instagram/avengedsevenfold/simon_canedo

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS). 

Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (10/10).

Kemudian, unggahan Maia Estianty soal kerja keras dan rezeki menuai kritik netizen yang menyinggung kondisi ekonomi.

Baca Juga:

Sementara itu, Sandhy Sondoro mengaku antusias terlibat dalam konser Twilite Orchestra Present The Beatles & Queen.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konser Avenged Sevenfold di Jakarta

Secara global, Avenged Sevenfold telah mencatatkan penjualan jutaan album dan meraih dua album berturut-turut di posisi No. 1 Billboard Top 200, yaitu Nightmare (2010) dan Hail to the King (2013).

Baca Juga:

Dengan lebih dari satu miliar views dan streams di berbagai platform digital serta sejumlah single yang menduduki puncak tangga lagu rock, Avenged Sevenfold terus menunjukkan dominasi di kancah musik dunia.

Baca selengkapnya: Rundown Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Hari Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Maia Estianty banjir kritikan, Sandhy Sondoro antusias nyanyikan lagu The Beatles

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI