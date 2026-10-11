3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Sukses, Maia Banjir Kritikan
jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS).
Konser Avenged Sevenfold di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (10/10).
Kemudian, unggahan Maia Estianty soal kerja keras dan rezeki menuai kritik netizen yang menyinggung kondisi ekonomi.
Sementara itu, Sandhy Sondoro mengaku antusias terlibat dalam konser Twilite Orchestra Present The Beatles & Queen.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Konser Avenged Sevenfold di Jakarta
Secara global, Avenged Sevenfold telah mencatatkan penjualan jutaan album dan meraih dua album berturut-turut di posisi No. 1 Billboard Top 200, yaitu Nightmare (2010) dan Hail to the King (2013).
Dengan lebih dari satu miliar views dan streams di berbagai platform digital serta sejumlah single yang menduduki puncak tangga lagu rock, Avenged Sevenfold terus menunjukkan dominasi di kancah musik dunia.
Baca selengkapnya: Rundown Konser Avenged Sevenfold di Jakarta Hari Ini
Rangkuman 3 berita artis terheboh, konser Avenged Sevenfold di Jakarta, Maia Estianty banjir kritikan, Sandhy Sondoro antusias nyanyikan lagu The Beatles
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