3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold Penuh Nostalgia, KKDFest 2026 Segera Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Kede Kuphi Deli (KKD) menghadirkan KKDFest 2026, sebuah jembatan emas bagi para penyanyi non-profesional untuk menembus industri musik.

Gelaran KKDFest 2026, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (11/10).

Sementara itu, pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz resmi dicabut.

Kemudian, band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold kembali memuaskan penggemar di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. KKDFest 2026 Digelar

Sering kali, bakat emas yang terpendam di berbagai sudut ibu kota dan daerah lainnya harus memudar karena ketiadaan akses, relasi, dan panggung yang tepat.

Menjawab keresahan tersebut, Kede Kuphi Deli (KKD) secara resmi menghadirkan KKDFest 2026, sebuah oase sekaligus jembatan emas bagi para penyanyi non-profesional untuk menembus industri musik tanah air.

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