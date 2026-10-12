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3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold Penuh Nostalgia, KKDFest 2026 Segera Digelar

3 Berita Artis Terheboh: Konser Avenged Sevenfold Penuh Nostalgia, KKDFest 2026 Segera Digelar
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Avenged Sevenfold saat menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kede Kuphi Deli (KKD) menghadirkan KKDFest 2026, sebuah jembatan emas bagi para penyanyi non-profesional untuk menembus industri musik.

Gelaran KKDFest 2026, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (11/10).

Sementara itu, pembebasan bersyarat (PB) terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz resmi dicabut.

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Kemudian, band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold kembali memuaskan penggemar di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. KKDFest 2026 Digelar

Sering kali, bakat emas yang terpendam di berbagai sudut ibu kota dan daerah lainnya harus memudar karena ketiadaan akses, relasi, dan panggung yang tepat.

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Menjawab keresahan tersebut, Kede Kuphi Deli (KKD) secara resmi menghadirkan KKDFest 2026, sebuah oase sekaligus jembatan emas bagi para penyanyi non-profesional untuk menembus industri musik tanah air.

Baca selengkapnya: KKDFest 2026: Kesempatan Emas Bagi Anak Muda Bertalenta di Panggung Industri Musik Indonesia

Rangkuman 3 berita artis terheboh, KKDFest 2026 digelar, Indra Kenz kembali dijebloskan ke lapas, Konser Avenged Sevenfold penuh nostalgia

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