3 Berita Artis Terheboh: Konser BTS Jakarta Tayang di Bioskop, AMI Awards Rilis Pemenang

jpnn.com, JAKARTA - Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).

Puluhan kategori penghargaan AMI Awards, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (5/11).

Kemudian, BTS akan menayangkan konser Jakarta dan Taiwan secara langsung di bioskop lebih dari 80 negara.

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Sementara itu, DJ Katty Butterfly akhirnya mengungkap penyakit yang dideritanya belakangan ini.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Daftar Pemenang AMI Awards 2026

Pada tahun ini, AMI Awards memberikan 67 kategori penghargaan, termasuk 4 kategori baru.

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Sejumlah musisi kenamaan berhasil meraih Piala AMI Awards 2026. Meski demikian, beberapa nama baru juga ternyata memberi kejutan.

Baca selengkapnya: Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2026