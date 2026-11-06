3 Berita Artis Terheboh: Konser BTS Jakarta Tayang di Bioskop, AMI Awards Rilis Pemenang
jpnn.com, JAKARTA - Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 sukses digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).
Puluhan kategori penghargaan AMI Awards, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (5/11).
Kemudian, BTS akan menayangkan konser Jakarta dan Taiwan secara langsung di bioskop lebih dari 80 negara.
Sementara itu, DJ Katty Butterfly akhirnya mengungkap penyakit yang dideritanya belakangan ini.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Daftar Pemenang AMI Awards 2026
Pada tahun ini, AMI Awards memberikan 67 kategori penghargaan, termasuk 4 kategori baru.
Sejumlah musisi kenamaan berhasil meraih Piala AMI Awards 2026. Meski demikian, beberapa nama baru juga ternyata memberi kejutan.
Baca selengkapnya: Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2026
Rangkuman 3 berita artis terheboh, daftar pemenang AMI Awards 2026, konser BTS Jakarta 2026 akan disiarkan di bioskop, DJ Katty Butterfly ungkap penyakitnya.
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