menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » 3 Berita Artis Terheboh: Konser Tigers Jaw di Jakarta Heboh, Film Desember Jani Segera Tayang

3 Berita Artis Terheboh: Konser Tigers Jaw di Jakarta Heboh, Film Desember Jani Segera Tayang

3 Berita Artis Terheboh: Konser Tigers Jaw di Jakarta Heboh, Film Desember Jani Segera Tayang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim produksi dan pemain film Desember Jani. Foto: Dok. Palari Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Amerika Serikat, Tigers Jaw akan menggelar konser di INA Hall at Kota Peruri, Jakarta.

Penampilan Tigers Jaw di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/11).

Sementara itu, film terbaru yang berjudul Desember Jani akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Baca Juga:

Kemudian, IN MEDIO menghadirkan perjumpaan lima seniman dalam ruang seni inklusif yang merayakan keberagaman, kesetaraan, dan berbagai bahasa ekspresi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konser Tigers Jaw di Jakarta

Konser bertajuk 'Magnumotion: Tigers Jaw Live in Jakarta' tersebut dipersembahkan oleh Trueside Jakarta dan Magnumotion.

Baca Juga:

Konser Tigers Jaw menjadi salah satu band yang paling dinantikan oleh pencinta musik indie rock pada tahun ini. Kehadiran Tigers Jaw ke Jakarta merupakan bagian dari tur Asia Tenggara dan Australia yang tengah dijalani.

Baca selengkapnya: Tigers Jaw Gelar Konser di Jakarta Hari Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, konser Tigers Jaw di Jakarta, jadwal tayang film Desember Jani, In Medio jadi ruang perjumpaan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI