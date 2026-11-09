3 Berita Artis Terheboh: Konser Tigers Jaw di Jakarta Heboh, Film Desember Jani Segera Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Amerika Serikat, Tigers Jaw akan menggelar konser di INA Hall at Kota Peruri, Jakarta.

Penampilan Tigers Jaw di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/11).

Sementara itu, film terbaru yang berjudul Desember Jani akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Kemudian, IN MEDIO menghadirkan perjumpaan lima seniman dalam ruang seni inklusif yang merayakan keberagaman, kesetaraan, dan berbagai bahasa ekspresi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konser Tigers Jaw di Jakarta

Konser bertajuk 'Magnumotion: Tigers Jaw Live in Jakarta' tersebut dipersembahkan oleh Trueside Jakarta dan Magnumotion.

Baca Juga: Keterlibatan Luna Maya Dalam Film Desember Jani

Konser Tigers Jaw menjadi salah satu band yang paling dinantikan oleh pencinta musik indie rock pada tahun ini. Kehadiran Tigers Jaw ke Jakarta merupakan bagian dari tur Asia Tenggara dan Australia yang tengah dijalani.

Baca selengkapnya: Tigers Jaw Gelar Konser di Jakarta Hari Ini