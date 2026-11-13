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3 Berita Artis Terheboh: KPK Menyoroti Proyek KKP dan Raffi, Ariel NOAH Bicara soal Honor

3 Berita Artis Terheboh: KPK Menyoroti Proyek KKP dan Raffi, Ariel NOAH Bicara soal Honor
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Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan respons soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influenser.

Respons KPK soal temuan ICW, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (12/11).

Kemudian, Ariel NOAH menegaskan honor The Dudas Minus One sesuai rate card dan bukan mencapai Rp3,6 miliar.

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Sementara itu, perjuangan komedian Nunung untuk sembuh dari kanker ternyata belum berakhir. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan KPK soal Proyek Pemerintah dan Raffi Ahmad

engadaan jasa influenser atau pemengaruh itu dikaitkan dengan nama Raffi Ahmad serta rekannya dalam klub motor The Dudas -1 yakni Desta, Gading Marten, dan Ariel NOAH.

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"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara.

Baca selengkapnya: Ini Tanggapan KPK atas Temuan ICW soal Proyek Pemerintah yang Menyeret Raffi Ahmad

Rangkuman 3 berita artis terheboh, tanggapan KPK soal proyek KKP dan Raffi Ahmad, Ariel NOAH bongkar honor The Dudas Minus One, perjuangan Nunung belum berakhir

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