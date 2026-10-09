3 Berita Artis Terheboh: Krisdayanti Siap Meriahkan Tribute to Teresa Teng, Ruben Absen
jpnn.com, JAKARTA - Keindahan karya-karya legendaris mendiang Teresa Teng, siap kembali menggema di Jakarta lewat pertunjukan spesial.
Pertunjukan tribute to Teresa Teng di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (8/10).
Sementara itu, film terbaru yang bertitel Empat Musim Pertiwi tayang di bioskop Indonesia mulai kemarin.
Kemudian, pihak Ruben Onsu telah menyiapkan surat jawaban terkait undangan dari Komnas Perlindungan Anak.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Krisdayanti Siap Meriahkan Tribute to Teresa Teng
Konser penuh nostalgia dan kemegahan itu dijadwalkan digelar di The Ballroom at Plaza Senayan, Jakarta Pusat pada 28 Oktober 2026.
Pertunjukan tersebut akan menghadirkan penyanyi asal Shanghai, Flora Liu.
Baca selengkapnya: Flora Liu Hingga Kris Dayanti Siap Meriahkan Konser A Tribute to Teresa Teng
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Krisdayanti akan meriahkan Tribute to Teresa Teng, film Empat Musim Pertiwi sudah tayang, Ruben Onsu bakal absen.
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