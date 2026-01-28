menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Kronologi Meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap Jawab Puluhan Pertanyaan

3 Berita Artis Terheboh: Kronologi Meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap Jawab Puluhan Pertanyaan

3 Berita Artis Terheboh: Kronologi Meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap Jawab Puluhan Pertanyaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Membuka awal 2026, ANTV kembali menghadirkan sinetron terbaru berjudul Langit Untuk Renata.

Sinetron Langit untuk Renata, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (27/1).

Sementara itu, istri Lucky Widja, Aleima Sharuna menceritakan kronologi kepergian sang suami.

Baca Juga:

Kemudian, Reza Arap Oktovian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Jadwal Tayang Sinetron Langit untuk Renata

Dibintangi oleh Daisy Natalya dan Lavicky Nicholas, sinetron tersebut mengangkat kisah tentang pertukaran bayi demi ambisi membuat Renata tumbuh miskin dan Langit hidup bergelimang harta, tetapi takdir justru kembali mempertemukan keduanya.

Baca Juga:

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain berharap agar sinetron Langit Untuk Renata bisa menjadi tayangan yang menghibur.

Baca selengkapnya: Jadwal Tayang dan Daftar Pemain Sinetron Langit Untuk Renata

Rangkuman 3 berita artis terheboh, jadwal tayang sinetron Langit untuk Renata, kronologi meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap jawab 30 pertanyaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI