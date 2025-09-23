3 Berita Artis Terheboh: Leony Kritik Anggaran Pemkot Tangsel, Jonathan Frizzy Menyesal

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Leony Vitria menyoroti laporan keuangan Pemkot Tangsel, kritik anggaran dinas hingga bansos minim.

Kritikan Leony soal anggaran Pemkot Tangsel menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (22/9).

Sementara itu, rangkaian Pensi Teras 2025 sukses digelar di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu (20/9).

Kemudian, Jonathan Frizzy menyampaikan curahan hati di tengah proses hukum yang sedang dijalani.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Leony Kritik Pemprov Tangsel

Dalam unggahannya, dia menilai ada sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan patut dipertanyakan.

Leony menegaskan bahwa dokumen yang dia unggah merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat luas.

Baca selengkapnya: Leony Vitria Kritik Anggaran Pemkot Tangsel, Perjalanan Dinas Bengkak, Bansos Justru Minim