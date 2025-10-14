3 Berita Artis Terheboh: Lesti Hamil Anak Ketiga, Bedu Yakin Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni akhirnya memberi tanggapan soal kabar kakaknya, Ammar Zoni terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Tanggapan Aditya terkait kasus Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (13/10).

Sementara itu, aktor Rizky Billar akhirnya membenarkan kabar bahwa istrinya, Lesti Kejora tengah hamil anak ketiga.

Kemudian, komedian Bedu mengaku sudah memikirkan secara matang sebelum akhirnya mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Aditya Zoni soal Kasus Ammar

Melalui video pernyataan yang diunggah di Instagram, dia menilai bahwa sejauh ini kasus Ammar Zoni baru sebatas dugaan.

"Ini masih dugaan, teman-teman. Belum ada data dan faktanya," kata Aditya Zoni, Minggu (12/10).

