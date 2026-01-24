menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Lesti Ikuti Saran Suami, Polisi Tunda Pemeriksaan Doktif

3 Berita Artis Terheboh: Lesti Ikuti Saran Suami, Polisi Tunda Pemeriksaan Doktif

3 Berita Artis Terheboh: Lesti Ikuti Saran Suami, Polisi Tunda Pemeriksaan Doktif
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengaku salah dan berharap dimaafkan Wardatina Mawa usai polemik rumah tangganya.

Pernyataan terbaru Insanul, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (23/1).

Kemudian, polisi memutuskan untuk menunda pemeriksaan dr. Amira Farahnaz alias dr. Samira alias dokter detektif karena alasan kesehatan.

Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Insanul Ungkap Penyesalan Menikahi Inara

Pria asalh Medan itu mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan istri pertamanya, Mawa.

Pengakuan tersebut disampaikan Insanul melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Jumat (23/1).

Baca selengkapnya: Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Insanul Fahmi ungkap penyesalan menikahi Inara Rusli, alasan polisi tunda pemeriksaan Doktif, Lesti Kejora ikuti saran suami

