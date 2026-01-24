3 Berita Artis Terheboh: Lesti Ikuti Saran Suami, Polisi Tunda Pemeriksaan Doktif
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengaku salah dan berharap dimaafkan Wardatina Mawa usai polemik rumah tangganya.
Pernyataan terbaru Insanul, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (23/1).
Kemudian, polisi memutuskan untuk menunda pemeriksaan dr. Amira Farahnaz alias dr. Samira alias dokter detektif karena alasan kesehatan.
Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Insanul Ungkap Penyesalan Menikahi Inara
Pria asalh Medan itu mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan istri pertamanya, Mawa.
Pengakuan tersebut disampaikan Insanul melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Jumat (23/1).
Baca selengkapnya: Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Insanul Fahmi ungkap penyesalan menikahi Inara Rusli, alasan polisi tunda pemeriksaan Doktif, Lesti Kejora ikuti saran suami
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demi Berdamai dengan Mawa, Insanul Fahmi Pisah Rumah dari Inara Rusli
- Datang ke Kantor Polisi Pakai Kursi Roda, Doktif: Bukan untuk Menyindir Pihak Sebelah
- Kesehatan Doktif Drop, Kuasa Hukum Sebut Pemeriksaan Ditunda Hingga 6 Februari
- Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli
- Pemeriksaan Ditunda, Doktif Mengaku Stres Banget
- 3 Berita Artis Terheboh: Insanul dan Mawa Kemungkinan Rujuk, Sule Sindir Teddy