3 Berita Artis Terheboh: Lisa Ancam Bongkar Bobrok Ridwan Kamil, Tantang Tes Ulang di Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Kamis (21/8), diramaikan dengan hasil tes DNA putri Lisa Mariana berinisial CA, yang diumumkan oleh Bareskrim Polri.

Lisa Mariana mengeklaim sudah tahu hasil tes DNA anaknya tidak identik dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Mantan model majalah dewasa itu menangis dalam siaran langsung TikTok dan mengancam akan membuka kebobrokan Ridwan Kamil.

Sementara itu, pihak Ridwan Kamil menanggapi tantangan warganet untuk melakukan tes DNA ulang di luar negeri.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Sudah Tahu

Dalam siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Rabu (20/8), dia mengaku sudah mengetahui sejak awal bahwa hasil tes tersebut akan negatif.

Lisa Mariana menyebut adanya kejanggalan dalam proses pemeriksaan DNA putrinya tersebut.

