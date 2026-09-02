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3 Berita Artis Terheboh: Lisa BLACKPINK Siapkan Album Baru, Bojoka Music Rilis Lagu Salah Paham

3 Berita Artis Terheboh: Lisa BLACKPINK Siapkan Album Baru, Bojoka Music Rilis Lagu Salah Paham
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Lisa BLACKPINK. Foto: Instagram/lalalisa_m

jpnn.com, JAKARTA - Lisa BLACKPINK menyiapkan album solo terbaru Press Play yang dijadwalkan rilis pada 23 Oktober 2026.

Persiapan rilis album baru Lisa BLACKPINK, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (1/9).

Sementara itu, sebelum menghadirkan Salah Paham, Bojoka Music lebih dulu memperkenalkan Su Cukup kepada publik.

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Kemudian, grup musik FILM. akan menggelar pertunjukan bertajuk PPM (Pesta Perayaan Manuskrip) di Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa BLACKPINK Siapkan Album Press Play

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Album tersebut disebut akan menjadi karya solo terbaru Lisa setelah merilis album penuh perdananya pada 2025.

Mengutip The Korea Herald, Jumat (28/8/2026), Press Play akan berisi enam lagu dan dijadwalkan dirilis pada 23 Oktober 2026.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lisa BLACKPINK siapkan album Press Play, Bojoka Music rilis lagu Salah Paham, FILM. hadirkan Pesta Perayaan Manuskrip

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