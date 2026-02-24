3 Berita Artis Terheboh: Lisa Blackpink Syuting di Kemang, Tengku Dewi Kembali Jadi DJ

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi Putri dikabarkan kembali aktif sebagai seorang disjoki alias DJ.

Keputusan Tengku Dewi kembali jadi DJ, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (23/2).

Kemudian, film Extraction: Tygo yang dibintangi oleh penyanyi Lisa BLACKPINK menjalani proses syuting di Baronk Cafe, Kemang.

Sementara itu, musikus senior, Fariz RM dikabarkan sudah bebas setelah menjalani masa penahanan akibat kasus narkoba.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tengku Dewi Kembali Jadi DJ

Saat jadi bintang Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia membenarkan kabar tersebut.

"Iya (kembali jadi DJ)," kata Tengku Dewi Putri.

Baca selengkapnya: Kembali Aktif Jadi DJ, Tengku Dewi Putri Ungkap Alasannya