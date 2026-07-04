3 Berita artis terheboh: Lisa Jawab Tudingan Menipu, Sarwendah Tanggapi Gugatan Ruben

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana memberikan tanggapan setelah dituduh melakukan penipuan oleh salah satu akun di media sosial.

Tanggapan Lisa Mariana, soal isu penipuan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (3/6).

Kemudian, pihak Sarwendah menanggapi soal gugatan hak asuh anak yang didaftarkan oleh Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

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Sementara itu, Imajinari kini meluncurkan official poster film drama komedi terbaru Operasi Pesta Copet.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Lisa Mariana Menipu

Dengan tegas, dia menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tidaklah benar.

"Terkait apa pun fitnah yang beredar Lisa menyatakan semua itu tidak benar," ungkap Lisa Mariana melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (2/7).

Baca selengkapnya: Jawaban Lisa Mariana Setelah Dituduh Lakukan Penipuan