menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Dijemput Paksa, Inara Rusli Didesak Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Dijemput Paksa, Inara Rusli Didesak Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Dijemput Paksa, Inara Rusli Didesak Minta Maaf
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Artis Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.'

Penjemputan paksa Lisa Mariana, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (5/12).

Kemudian, Polda Jabar menetapkan Lisa Mariana dan MT sebagai tersangka kasus video porno. 

Baca Juga:

Sementara itu, Wardatina Mawa berharap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli menunjukkan iktikad baik seusai dirinya diperiksa polisi.

Pengin tahu lebih lenglapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Mariana Dijemput Paksa

Dia dijemput untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang diduga melibatkannya.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan langkah penjemputan paksa diambil lantaran Lisa Mariana beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

Baca selengkapnya: Lisa Mariana Dijemput Paksa oleh Polisi, Ini Sebabnya 

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lisa Mariana jadi tersangka, lalu dijemput paksa penyidik Polda Jabar, Inara Rusli didesak meminta maaf.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI