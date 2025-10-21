3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Mangkir Diperiksa, Erin Taulany Beri Ancaman

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris menjelaskan peran Ustaz Derry Sulaiman yang jadi perantara surat dari Ammar Zoni.

Peran Ustaz Derry dalam kasus Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (20/10).

Sementara itu, Erin Taulany akhirnya bicara lantang soal rumah tangganya dan beri peringatan keras untuk sang suami, Andre.

Kemudian, selebgram Lisa Mariana tidak menghadiri pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Hotman Ungkap Peran Ustaz Derry

Hotman menegaskan, Ustaz Derry Sulaiman hanya menjadi perantara yang menyampaikan surat dari Ammar kepada dirinya.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya. Pak Ustaz terus minta tolong saya,” ujar Hotman Paris saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

