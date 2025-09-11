3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Minta Tes DNA Diulang, Respons Ridwan Kamil Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mengajukan permohonan tes DNA ulang antara dirinya, anaknya CA, dan Ridwan Kamil.
Permohonan Lisa terkait tes DNA ulang, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (10/9).
Kemudian, pihak Ridwan Kamil memberi tanggapan soal permintaan tes DNA ulang oleh Lisa Mariana.
Sementara itu, film horor terbaru berjudul Sukma akan segera tayang di bioskop Indonesia.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Lisa Minta Tes DNA Diulang di Singapura
Kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea mengatakan bahwa kliennya ingin pengulangan tes DNA dilakukan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.
Menurutnya, permohonan tes DNA ulang diajukan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dengan tembusan ke beberapa pimpinan Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
