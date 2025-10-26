menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Tak DItahan, Fakta soal Tas Mewah Sandra Dewi Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Tak DItahan, Fakta soal Tas Mewah Sandra Dewi Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Tak DItahan, Fakta soal Tas Mewah Sandra Dewi Diungkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip- Artis Sandra Dewi bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/10/2024). FOTO: ANTARA/Muhammad Ramdan/nym/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Kejagung mengungkap fakta mengejutkan di balik 88 tas mewah Sandra Dewi.

Pernyataan penyidik Kejagung soal tas mewah Sandra Dewi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (25/10).

Sementara itu, Lisa Mariana tidak ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Kemudian, Lisa Mariana telah menyelesaikan pemeriksaannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta mengejutkan di balik tas mewah Sandra Dewi

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Sandra dalam sidang, yang mengaku sebagian besar barangnya diperoleh dari hasil kerja sama iklan.

Baca Juga:

"Khusus yang disita ini, itu tidak ada perjanjiannya," kata Max saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/10).

Baca selengkapnya: Kejagung Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Tas Mewah Sandra Dewi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, fakta soal tas mewah Sandra Dewi, alasan Lisa Mariana tak ditahan setelah diperiksa dan dicecar 44 pertanyaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI