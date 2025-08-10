menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular, Ridwan Kamil Akan Ikuti Proses Hukum

3 Berita Artis Terheboh: Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular, Ridwan Kamil Akan Ikuti Proses Hukum

3 Berita Artis Terheboh: Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular, Ridwan Kamil Akan Ikuti Proses Hukum
Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim lepas ribuan ular ke sawah untuk kendalikan hama tikus secara alami. Foto: dok. pribadi

Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim lepas ribuan ular ke sawah untuk kendalikan hama tikus secara alami.

Aksi Lucky Hakim melepas ribuan ular, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (9/8).

Sementara itu, selebgram Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).

Kemudian, mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan akan menerima apa pun hasil tes DNA yang sudah dilakukan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular

Program Ular Sahabat Tani ini bertujuan mengendalikan populasi hama tikus yang telah lama meresahkan petani.

Dia mengatakan, ular-ular tersebut dilepas di sejumlah titik yang terdampak serangan tikus parah.

Baca selengkapnya: Basmi Hama Tikus, Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular ke Sawah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lucky Hakim lepas ribuan ular, Lisa Mariana yakin, Ridwan Kamil siap ikuti proses hukum

