3 Berita Artis Terheboh: Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular, Ridwan Kamil Akan Ikuti Proses Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim lepas ribuan ular ke sawah untuk kendalikan hama tikus secara alami.
Aksi Lucky Hakim melepas ribuan ular, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (9/8).
Sementara itu, selebgram Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).
Kemudian, mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan akan menerima apa pun hasil tes DNA yang sudah dilakukan.
1. Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular
1. Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular
Program Ular Sahabat Tani ini bertujuan mengendalikan populasi hama tikus yang telah lama meresahkan petani.
Dia mengatakan, ular-ular tersebut dilepas di sejumlah titik yang terdampak serangan tikus parah.
