3 Berita Artis Terheboh: Lucky Widja Meninggal, Saksi Kepergian Lula Lahfah Akan Diperiksa
jpnn.com, JAKARTA - Lucky Widja, vokalis grup musik Element, meninggal dunia pada Minggu, 25 Januari 2026.
Kabar kepergian Lucky Widja, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (26/1).
Kemudian, Wardatina Mawa unggah pesan soal hawa nafsu seusai Insanul Fahmi minta maaf dan berharap rujuk.
Sementara itu, sejumlah saksi akan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kematian selebgram Lula Lahfah.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Lucky Widja Meninggal Dunia
Pihak keluarga menyampaikan bahwa almarhum telah dimandikan dan dipersiapkan untuk disemayamkan di rumah duka, kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Jenazah Lucky Widja akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
