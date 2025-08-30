menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Maia Hingga Denny Sumargo Soroti insiden Mobil Rantis Lindas Ojol

3 Berita Artis Terheboh: Maia Hingga Denny Sumargo Soroti insiden Mobil Rantis Lindas Ojol

3 Berita Artis Terheboh: Maia Hingga Denny Sumargo Soroti insiden Mobil Rantis Lindas Ojol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Maia Estianty di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (22/1). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Maia Estianty turut menyoroti kejadian pengemudi ojek online atau ojol bernama Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis.

Komentar Maia soal insiden sopir ojol Affan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (29/8).

Kemudian, Denny Sumargo turut berduka atas kepergian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rantis Brimob.

Baca Juga:

Sementara itu, Nikita Mirzani membantah dengan tegas tuduhan meminta uang sebesar Rp 15 miliar kepada Melvina Husyanti.

pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Maia Estianty Nyinyir

Melalui akun miliknya di Instagram, penyanyi sekaligus produser musik itu menyampaikan keprihatinan.

Baca Juga:

"Kalau begini, mau salahkan siapa? Melihat video selintas, bentrok demo di DPR, dan kemudian ada kejadian mobil rantis Brimob melindas sopir ojol. Ngenes dan sedih," ungkap Maia Estianty.

Baca selengkapnya: Mobil Rantis Brimob Lindas Ojol, Begini Komentar Pedas Maia Estianty

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Maia Estianty soroti insiden ojol Affan Kurniawan, Denny Sumargo berduka, Nikita MIrzani dituduh minta Rp 15 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI