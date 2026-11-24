3 Berita Artis Terheboh: Mantan Istri Andre Taulany Jadi Tersangka, Status Penahanannya Disorot
jpnn.com, JAKARTA - Laman hiburan JPNN sepanjang Senin (23/11) diramaikan dengan pemberitaan mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina.
Adapun wanita yang akrab disapa Erin, itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).
Kemudian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan soal dugaan kasus yang menyandung Erin.
Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Erin telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Erin Jadi Tersangka
Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.
"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Budi Hermanto kepada awak media, belum lama ini.
Baca selengkapnya: Ditetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan ART, Erin Langsung Ditahan?
Rangkuman 3 berita artis terheboh, mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina, jadi tersangka kasus penganiayaan ART, tetapi tidak ditahan
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