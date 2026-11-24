jpnn.com, JAKARTA - Laman hiburan JPNN sepanjang Senin (23/11) diramaikan dengan pemberitaan mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina.

Adapun wanita yang akrab disapa Erin, itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART).

Kemudian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan soal dugaan kasus yang menyandung Erin.

Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa Erin telah ditetapkan sebagai tersangka.

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1. Erin Jadi Tersangka

Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Budi Hermanto kepada awak media, belum lama ini.

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