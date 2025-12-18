menu
3 Berita Artis Terheboh: Mantan Menpora Digugat Cerai, Lisa Mariana Bukan Penyebabnya

3 Berita Artis Terheboh: Mantan Menpora Digugat Cerai, Lisa Mariana Bukan Penyebabnya

3 Berita Artis Terheboh: Mantan Menpora Digugat Cerai, Lisa Mariana Bukan Penyebabnya
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Lisa Mariana sempat jadi perbincangan netizen di tengah gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

Kabar Lisa jadi penyebab perceraian Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (18/12).

Sementara itu, konser 100 Musisi Heal Sumatra kedua kembali digelar di Avenue of the Stars, sukses digelar.

Baca Juga:

Kemudian, setelah 18 hari tayang di bioskop, film komedi persembahan Imajinari, Agak Laen: Menyala Pantiku! berhasil meraih

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Perceraian Ridwan Kamil Bukan Gara-Gara Lisa

Lisa Mariana pernah mengaku punya hubungan spesial dan memiliki anak dari mantan gubernur Jawa Barat tersebut.

Baca Juga:

Akan tetapi, kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengungkapkan bahwa gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap Ridwan Kamil tidak berkaitan dengan Lisa Mariana.

Baca selengkapnya: Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil Bukan Gara-gara Lisa Mariana

Rangkuman 3 berita artis terheboh, perceraian Ridwan Kamil bukan gegara Lisa Mariana, konser kemanusiaan sukses digelar, mantan Menpora Dito digugat cerai.

