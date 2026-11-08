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3 Berita Artis Terheboh: Megan Perkenalkan Serial Baru, Makna Film Hungry Ghost Festival Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Megan Perkenalkan Serial Baru, Makna Film Hungry Ghost Festival Diungkap
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Aktris Megan Domani bakal membintangi serial terbaru berjudul Asmara Penuh Dendam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Megan Domani bakal membintangi serial terbaru berjudul Asmara Penuh Dendam.

Serial terbaru Megan Domani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (7/11).

Sementara itu, event Urban Sneaker Society (USS) 2026 resmi digelar di Jakarta Convention Center.

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Kemudian, komika sekaligus aktris Aci Resti membintangi film horor komedi terbaru berjudul Hungry Ghost Festival.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Serial Terbaru Megan Domani

Adik Bryan Domani itu mengatakan, Asmara digambarkan sebagai sosok pemberani, tegas, dan cenderung impulsif. Namun, karakter yang diperankannya tersebut juga memiliki sisi lain.

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"Dia itu enggak banyak mikir, pokoknya apa yang dia mau tuh langsung dilakuin. Cuma, di balik itu sebenarnya dia hancur. Bisa dibilang dia itu hopeless banget sampai berani melakukan hal-hal ekstrem supaya bisa bahagia lagi," ujar Megan Domani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

Baca selengkapnya: Megan Domani Rela Ubah Warna Rambut demi Peran di Asmara Penuh Dendam

Rangkuman 3 berita artis terheboh, serial terbaru Megan Domani, berburu fesyen hingga seni di USS 2026, Aci Resti ungkap makna film Hungry Ghost Festival

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