3 Berita Artis Terheboh: Megan Perkenalkan Serial Baru, Makna Film Hungry Ghost Festival Diungkap

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Megan Domani bakal membintangi serial terbaru berjudul Asmara Penuh Dendam.

Serial terbaru Megan Domani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (7/11).

Sementara itu, event Urban Sneaker Society (USS) 2026 resmi digelar di Jakarta Convention Center.

Kemudian, komika sekaligus aktris Aci Resti membintangi film horor komedi terbaru berjudul Hungry Ghost Festival.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Serial Terbaru Megan Domani

Adik Bryan Domani itu mengatakan, Asmara digambarkan sebagai sosok pemberani, tegas, dan cenderung impulsif. Namun, karakter yang diperankannya tersebut juga memiliki sisi lain.

"Dia itu enggak banyak mikir, pokoknya apa yang dia mau tuh langsung dilakuin. Cuma, di balik itu sebenarnya dia hancur. Bisa dibilang dia itu hopeless banget sampai berani melakukan hal-hal ekstrem supaya bisa bahagia lagi," ujar Megan Domani di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

Baca selengkapnya: Megan Domani Rela Ubah Warna Rambut demi Peran di Asmara Penuh Dendam