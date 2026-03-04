menu
3 Berita Artis Terheboh: Meisya Siregar Kena Imbas Perang, Agnez Mo Kabarkan Kondisinya di Dubai

Meisya Siregar dan Bebi Romeo saat melaksanakan umrah. Foto: Instagram/meisya_siregar

jpnn.com, JAKARTA - Pernikahan Virgoun dengan Lindi Fitriyana diterpa isu miring telah berbadan dua sebelum menikah.

Kabar Lindi hamil sebelum menikah masih menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (3/3).

Sementara itu, pasangan selebritas Meisya Siregar dan Bebi Romeo tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

Baca Juga:

Kemudian, aktris sekaligus penyanyi, Agnez Mo memastikan bahwa kondisinya aman dan baik-baik saja di Dubai.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Febby Carol Kesal

Pasalnya, istri pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu diduga telah berbadan dua sebelum menikah.

Baca Juga:

Kakak Virgoun, Febby Carol menanggapi soal isu miring yang mewarnai kabar pernikahan sang adik.

Baca selengkapnya: Isu Miring Terpa Istri Virgoun, Febby Carol Kesal

