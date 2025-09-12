menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Meiza Aulia Ditalak Satu, Eza Beber Alasannya

3 Berita Artis Terheboh: Meiza Aulia Ditalak Satu, Eza Beber Alasannya

Eza Gionino dan Meiza Aulia. Foto: Instagram/family_ezagionino

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino tak menampik sempat melayangkan ucapan talak satu cerai terhadap istrinya, Meiza Aulia.

Pengakuan Eza Gionino, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (11/9).

Dia pun mengaku sempat kaget saat mengetahui istrinya, Meiza Aulia mendadak mengajukan gugatan cerai.

Baca Juga:

Sementara itu, film horor garapan sutradara Baim Wong yang berjudul, Sukma tayang di bioskop.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Eza Mengakui sempat Talak Satu Istri

Pria 35 tahun itu mengaku, dirinya mengucapkan talak tersebut dalam keadaan emosi.

Baca Juga:

Namun, dia mengucapkan itu hanya bertujuan untuk menegur sang istri, bukan karena benar-benar ingin bercerai.

Baca selengkapnya: Akui Sempat Talak Satu Istri, Eza Gionino: Saya Ucapkan Dalam Kondisi Emosi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Eza Gionino akui menalak satu istrinya, Meiza Aulia, mereka kerap cekcok, kemudian film Sukma telah tayang di bioskop.

